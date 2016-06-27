und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Digital_MACD_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 673
Der Digital_MACD Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte Digital_MACD.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abb.1. Digital_MACD_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2363
Indikator HighsLows_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf Daten des HighsLowsSignal Indikator für einen gewählten Balken als graphisches Objekt mit einer farbigen Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosignale im Falle eines Markteinstiegszeitpunktes.DynamicRS_C_Signal
Der Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend durch Verwendung der Werte des DynamicRS_C Indikators mit einem festgelegten TimeFrame.
Der DynamicRS Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.CronexRSI_HTF
Der CronexRSI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.