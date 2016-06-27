CodeBaseKategorien
Indikatoren

DynamicRS_Channel_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

DynamicRS_Channel Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte DynamicRS_Channel.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1. DynamicRS_Channel_HTF Indikator

Abb.1. DynamicRS_Channel_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2360

