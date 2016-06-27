Der MACD Indikator, in dem die Preisreihe durch die Reihe von Werten des iRSI Indikators ersetzt wird. Er wird in Form einer farbigen Wolke gezeichnet.

Der DynamicRS_C Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend durch Verwendung der Werte des DynamicRS_C Indikators mit einem festgelegten TimeFrame.

Indikator HighsLows_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf Daten des HighsLowsSignal Indikator für einen gewählten Balken als graphisches Objekt mit einer farbigen Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosignale im Falle eines Markteinstiegszeitpunktes.