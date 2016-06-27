CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Horizontal Linie für max/min Preise der letzten 2 Jahre - Indikator für den MetaTrader 5

Alain Verleyen | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1430
Rating:
(35)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Anwender hat nach einem Beispielcode für das Zeichnen von horizontalen Linien für maximale und minimale Preise der letzten 2 Jahre gefragt, siehe https://www.mql5.com/en/forum/21396

Ein Beispielcode für das Zeichnen einer horizontalen Linie für maximale und minimale Preise der letzten 2 Jahre.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/2355

DynamicRS_Channel DynamicRS_Channel

Ein Indikator einer Reihe von einfachen Indikatoren ohne Mittelung. Er ist als Kanal mit fixer Breite implementiert.

Exp_ColorZerolagStochs Exp_ColorZerolagStochs

Der Exp_ColorZerolagStochs EA basiert auf den Signalen, die vom ColorZerolagStochs Oszillator generiert werden.

DynamicRS DynamicRS

Ein Indikator einer Reihe von einfachen Indikatoren ohne Mittelung.

CronexRSI CronexRSI

Der MACD Indikator, in dem die Preisreihe durch die Reihe von Werten des iRSI Indikators ersetzt wird. Er wird in Form einer farbigen Wolke gezeichnet.