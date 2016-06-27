Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Horizontal Linie für max/min Preise der letzten 2 Jahre - Indikator für den MetaTrader 5
Ein Anwender hat nach einem Beispielcode für das Zeichnen von horizontalen Linien für maximale und minimale Preise der letzten 2 Jahre gefragt, siehe https://www.mql5.com/en/forum/21396
