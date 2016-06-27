und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_DigitMacd - Indikator für den MetaTrader 5
Der Exp_DigitMacd EA basiert auf den Signalen, die vom DigitMacd Oszillator generiert werden.
Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn die Farbe der Wolke des Indikators sich ändert.
Der Expert Advisor braucht die compilierte DigitMacd.ex5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abbildung 1 Instanzen der Tradehistorie am Chart
Testergebnisse für 2013 für USDJPY H4:
Abbildung 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2344
Dieser Indikator ist ein Oszillator basierend auf der gemittelten Differenz zwischen dem Digitalfilter SATL und dem Schlusspreis.Ticker_SATL
Der Indikator wird als farbige Wolke zwischen den Linien eines langsamen Digitalfilters und dem Preis gezeichnet.
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Recktecke in Übereinstimmung mit den Farben der Wolken des DigitMacd Indikators.Ticker_AMA
Der Indikator wird als farbige Wolke zwischen den Linien des Kaufman's AMA (Adaptive Moving Average) Indikator und dem Preis gezeichnet.