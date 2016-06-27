CodeBaseKategorien
Exp_DigitMacd - Indikator für den MetaTrader 5

\MQL5\Experts\
exp_digitmacd.mq5 (14.21 KB) ansehen
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (120.73 KB) ansehen
digitmacd.mq5 (11.21 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der Exp_DigitMacd EA basiert auf den Signalen, die vom DigitMacd Oszillator generiert werden.

Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn die Farbe der Wolke des Indikators sich ändert.

Der Expert Advisor braucht die compilierte DigitMacd.ex5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abbildung 1 Instanzen der Tradehistorie am Chart

Testergebnisse für 2013 für USDJPY H4:

Abbildung 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2344

SatlMacd SatlMacd

Dieser Indikator ist ein Oszillator basierend auf der gemittelten Differenz zwischen dem Digitalfilter SATL und dem Schlusspreis.

Ticker_SATL Ticker_SATL

Der Indikator wird als farbige Wolke zwischen den Linien eines langsamen Digitalfilters und dem Preis gezeichnet.

BackgroundCandle_DigitMacd_HTF BackgroundCandle_DigitMacd_HTF

Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Recktecke in Übereinstimmung mit den Farben der Wolken des DigitMacd Indikators.

Ticker_AMA Ticker_AMA

Der Indikator wird als farbige Wolke zwischen den Linien des Kaufman's AMA (Adaptive Moving Average) Indikator und dem Preis gezeichnet.