Ein Handelssystem, das den DynamicRS_C Indikator verwendet.



Eine Handelsentscheidung wird getroffen, wenn sich die Richtung der Indikatorbewegung ändert.

Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei Exp_DynamicRS_C.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abbildung 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2013 für USDJPY H4:

Abbildung 2. Chart der Testergebnisse