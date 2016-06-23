CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_ColorTSI-Oscillator - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
730
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
exp_colortsi-oscillator.mq5 (8.4 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (60.36 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
colortsi-oscillator.mq5 (9.01 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Der ColorTSI-Oscillator EA basiert auf den Signalen, die vom ColorTSI-Oscillator Oszillator generiert werden.

Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn die Farbe der Wolke des Indikators sich ändert.

Der Expert Advisor benötigt die compilierte Datei des Indikators ColorTSI-Oscillator.ex5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abbildung 1 Instanzen der Tradehistorie am Chart

Abbildung 1 Instanzen der Tradehistorie am Chart

Testergebnisse für 2013 für USDJPY H4:

Abbildung 2. Chart der Testergebnisse

Abbildung 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2306

