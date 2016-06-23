und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_ColorTSI-Oscillator - Experte für den MetaTrader 5
- 730
-
Der ColorTSI-Oscillator EA basiert auf den Signalen, die vom ColorTSI-Oscillator Oszillator generiert werden.
Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn die Farbe der Wolke des Indikators sich ändert.
Der Expert Advisor benötigt die compilierte Datei des Indikators ColorTSI-Oscillator.ex5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abbildung 1 Instanzen der Tradehistorie am Chart
Testergebnisse für 2013 für USDJPY H4:
Abbildung 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2306
