MFI_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 657
Der MFI Oszillator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Zu besseren visuellen Wahrnehmung wurde der Indikator um 50 Einheiten nach unten verschoben.
Abb.1. Der MFI_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2283
Vier Signalindikatoren basieren auf MFI Oszillatoren mit verschiedenen Perioden auf einem Preischart.VolatilityPivot_Signal
Der VolatilityPivot_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des VolatilityPivot Indikators mit einem fixen TimeFrame.
Der iMirror Indikator zeigt Preise vertikal gespiegelt an. Wenn die Maus auf dem Indikator ist, ändert sich die Farbe in die Chartfarbe während der Chart abgedunkelt wird. Wenn Sie auf den Indikator klicken, bleibt er bis zum nächsten Klick im Vordergrund.Exp_AFIRMA
Der Exp_AFIRMA Expert Advisor basiert auf den Signalen des AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response Moving Average) Indikator.