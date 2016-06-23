CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MFI_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
657
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
mfi_htf.mq5 (8.25 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der MFI Oszillator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Zu besseren visuellen Wahrnehmung wurde der Indikator um 50 Einheiten nach unten verschoben.

Abb.1. Der MFI_HTF Indikator

Abb.1. Der MFI_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2283

X4Period_MFI_Arrows X4Period_MFI_Arrows

Vier Signalindikatoren basieren auf MFI Oszillatoren mit verschiedenen Perioden auf einem Preischart.

VolatilityPivot_Signal VolatilityPivot_Signal

Der VolatilityPivot_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des VolatilityPivot Indikators mit einem fixen TimeFrame.

iMirror iMirror

Der iMirror Indikator zeigt Preise vertikal gespiegelt an. Wenn die Maus auf dem Indikator ist, ändert sich die Farbe in die Chartfarbe während der Chart abgedunkelt wird. Wenn Sie auf den Indikator klicken, bleibt er bis zum nächsten Klick im Vordergrund.

Exp_AFIRMA Exp_AFIRMA

Der Exp_AFIRMA Expert Advisor basiert auf den Signalen des AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response Moving Average) Indikator.