HIGHEST_HIGH_VALUE - Indikator für den MetaTrader 5
- 784
Der Indikator zeigt den maximalen Preis der in den Eingabeparametern des Indikators angegebenen Periode.
//+------------------------------------------------+ //| INDIKATOR EINGABEPARAMETER | //+------------------------------------------------+ input string level_name="Price_HIGHEST_HIGH_VALUE_1";// Levelbezeichnung input string level_comment="Trigger level"; // Kommentar für den Level input uint level_period=5; // Levelsuchperiode input uint level_start=0; // Anzahl der Startbalken input color level_color=clrLime; // Level Farbe input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID; // Der Stil des Triggerlevels input ENUM_WIDTH level_width=w_3; // Die Breite des Triggerlevels input bool Deletelevel=true; // Löschen eines levels
Abbildung 1. Indikator HIGHES_HIGH_VALUE
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2295
