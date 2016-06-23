und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MFI_3HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 733
Drei MFI (Money Flow Index) Oszillatoren mit drei verschiedenen TimeFrames auf einem Chart.
Abbildung 1. Der CCI_3HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2289
Der Exp_AFIRMA Expert Advisor basiert auf den Signalen des AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response Moving Average) Indikator.iMirror
Der iMirror Indikator zeigt Preise vertikal gespiegelt an. Wenn die Maus auf dem Indikator ist, ändert sich die Farbe in die Chartfarbe während der Chart abgedunkelt wird. Wenn Sie auf den Indikator klicken, bleibt er bis zum nächsten Klick im Vordergrund.
Der Indikator zeigt den maximalen Preis der in den Eingabeparametern des Indikators angegebenen Periode.LOWEST_LOW_VALUE
Der Indikator zeigt den minimalen Preis der in den Eingabeparametern des Indikators angegebenen Periode.