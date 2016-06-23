Der iMirror Indikator zeigt Preise vertikal gespiegelt an. Wenn die Maus auf dem Indikator ist, ändert sich die Farbe in die Chartfarbe während der Chart abgedunkelt wird. Wenn Sie auf den Indikator klicken, bleibt er bis zum nächsten Klick im Vordergrund.

Der Exp_AFIRMA Expert Advisor basiert auf den Signalen des AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response Moving Average) Indikator.

Der Indikator zeigt den maximalen Preis der in den Eingabeparametern des Indikators angegebenen Periode.

Der Indikator zeigt den minimalen Preis der in den Eingabeparametern des Indikators angegebenen Periode.