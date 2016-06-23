CodeBaseKategorien
MFI_3HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
733
Rating:
(30)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
mfi_3htf.mq5 (12.58 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Drei MFI (Money Flow Index) Oszillatoren mit drei verschiedenen TimeFrames auf einem Chart.

Abbildung 1. Der CCI_3HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2289

