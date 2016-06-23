CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_FisherCGOscillator - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
729
(34)
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (68.11 KB) ansehen
exp_fishercgoscillator.mq5 (6.14 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
fishercgoscillator.mq5 (8.95 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Exp_FisherCGOscillator EA basiert auf den Signalen, die vom FisherCGOscillator Oszillator generiert werden.

Das Signal wird gebildet, wenn ein Balken schließt und es eine Kreuzung der Haupt- und Signallinien des Indikators gibt.

Der Expert Advisor braucht die compilierte FisherCGOscillator.ex5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abbildung 1 Instanzen der Tradehistorie am Chart

Abbildung 1 Instanzen der Tradehistorie am Chart

Testergebnisse für 2013 für GBPUSD H4:

Abbildung 2. Chart der Testergebnisse

Abbildung 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2236

