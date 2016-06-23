und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Exp_FisherCGOscillator EA basiert auf den Signalen, die vom FisherCGOscillator Oszillator generiert werden.
Das Signal wird gebildet, wenn ein Balken schließt und es eine Kreuzung der Haupt- und Signallinien des Indikators gibt.
Der Expert Advisor braucht die compilierte FisherCGOscillator.ex5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abbildung 1 Instanzen der Tradehistorie am Chart
Testergebnisse für 2013 für GBPUSD H4:
Abbildung 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2236
