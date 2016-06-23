und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
X4Period_RVI_Arrows - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 665
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der wirkliche Autor:
transport_david
Vier Signal-Indikatoren basierend auf RVI Oszillatoren mit verschiedenen Perioden auf einem Preischart.
Trend Signale basieren auf der gemeinsamen Anordnung der Haupt- und Signallinien des Indikators.
Abbildung 1. X4Period_RVI_Arrows
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2239
Vier Signalindikatoren basieren auf RSI Oszillatoren mit verschiedenen Perioden auf einem Preischart.Exp_FisherCGOscillator
Der Exp_FisherCGOscillator EA basiert auf den Signalen, die vom FisherCGOscillator Oszillator generiert werden.
Vier Signalindikatoren basieren auf Stochastic Oszillatoren mit verschiedenen Perioden auf einem Preischart.X4Period_WPR_Arrows
Vier Signalindikatoren basiedren auf den Larry Williams' Percent Range Oszillatoren mit verschiedenen Perioden auf einem Preischart.