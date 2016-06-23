CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

X4Period_RVI_Arrows - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
665
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der wirkliche Autor:

transport_david

Vier Signal-Indikatoren basierend auf RVI Oszillatoren mit verschiedenen Perioden auf einem Preischart.

Trend Signale basieren auf der gemeinsamen Anordnung der Haupt- und Signallinien des Indikators.

Abbildung 1. X4Period_RVI_Arrows

Abbildung 1. X4Period_RVI_Arrows

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2239

X4Period_RSI_Arrows X4Period_RSI_Arrows

Vier Signalindikatoren basieren auf RSI Oszillatoren mit verschiedenen Perioden auf einem Preischart.

Exp_FisherCGOscillator Exp_FisherCGOscillator

Der Exp_FisherCGOscillator EA basiert auf den Signalen, die vom FisherCGOscillator Oszillator generiert werden.

X4Period_Stochastic_Arrows X4Period_Stochastic_Arrows

Vier Signalindikatoren basieren auf Stochastic Oszillatoren mit verschiedenen Perioden auf einem Preischart.

X4Period_WPR_Arrows X4Period_WPR_Arrows

Vier Signalindikatoren basiedren auf den Larry Williams' Percent Range Oszillatoren mit verschiedenen Perioden auf einem Preischart.