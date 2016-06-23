Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
RChannel - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 750
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der wirkliche Autor:
Gosha Shmel
Ein Kanal gezeichnet auf Intraday Extrema.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 21.09.2007.
Abbildung 1. Der RChannel Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2222
Exp_ColorJJRSX
Dieses Handelssystem verwendet den ColorJJRSX Oszillator.i-sig
Ein Signalindikator der die letzten fünf Balken analysiert.
GannZIGZAG
ZigZag eingeschrieben in Gann Winkel.BlauCMI_Signal
Der BlauCMI_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des Candle Momentum Index Indikators mit einem fixen TimeFrame.