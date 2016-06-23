CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

RChannel - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
750
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
rchannel.mq5 (8.11 KB) ansehen
Der wirkliche Autor:

Gosha Shmel

Ein Kanal gezeichnet auf Intraday Extrema.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 21.09.2007.

Abbildung 1. Der RChannel Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2222

