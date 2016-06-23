Der EA Exp_ColorJJRSX basiert auf Signalen, die vom ColorJJRSX Oszillator gewonnen werden. Das Signal wird gebildet, wenn ein Balken schließt und sich die Richtung des Indikator und die Farbe geändert haben.

Der Expert Advisor braucht die compilierte ColorJJRSX.ex5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abbildung 1. Die Tradehistorie auf dem Chart

Testergebnisse für 2013 für USDJPY H4:

Abbildung 2. Chart der Testergebnisse