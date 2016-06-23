Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
i-sig - Indikator für den MetaTrader 5
750
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Urheber:3172552 & KimIV
Ein Signalindikator der die letzten fünf Balken analysiert.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 24.09.2007.
Abbildung 1. Der i-sig Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2219
