Doji_Arrows - Indikator für den MetaTrader 5
901
- 901
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der Indikator findet Doji Kerzen und hebt diese im Chart durch farbige Pfeile hervor.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 24.09.2007.
Abbildung 1. Der Doji_Arrows Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2214
