Indikatoren

ADXCloud - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
1261
Rating:
(33)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
adxcloud.mq5 (6.57 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Eine farbige Wolke gezeichnet auf dem Unterschied der geglätteten Linien PLUSDI und MINUSDI des ADX Indikators.

Abbildung 1. Der ADXCloud Indikator

Abbildung 1. Der ADXCloud Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2172

