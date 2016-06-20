CodeBaseKategorien
Discipline - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
977
(26)
Der Discipline Trend Umkehr Indikator. The Indikator is represented by the Histogramm which Farbe corresponds to the trend Richtung. Der Indikator generiert Signale für das Öffnen von Positionen in Form von Pfeilen und Signale für den Ausstieg von den Positionen in Form von Karos.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 18.10.2008. 

Abb.1 Der Discipline Indikator

Abb.1 Der Discipline Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1672

