Indikatoren

BackgroundCandle_BlauSMStochastic_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
883
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers.

Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke in Übereinstimmung mit der Richtung des BlauSMStochastic Histogramms. Abhängig von der Trendrichtung wird der Körper der Kerze in blau oder rot gezeichnet, Schatten werden in hellblau oder pink gezeichnet.

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei BlauSMStochastic.mq5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der BackgroundСandle_BlauSMStochastic_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2138

BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF

Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke in Übereinstimmung mit der Richtung des BlauTSStochastic Histogramms.

RSIOMA_V2 RSIOMA_V2

Trend Indikator unter Verwendung eines Oszillator Algorithmus gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.

MultiBlauSMStochasticx7Signal MultiBlauSMStochasticx7Signal

Der MultiBlauSMStochasticx7Signal Indikator zeigt Informationen des aktuellen Trends unter Verwendung der Werte von sieben BlauSMStochastic Indikatoren von verschiedenen TimeFrames.

MultiBlauTSStochasticx7Signal MultiBlauTSStochasticx7Signal

Der MultiBlauTSStochasticx7Signal Indikator zeigt Informationen des aktuellen Trends unter Verwendung der Werte von sieben BlauTSStochastic Indikatoren von verschiedenen TimeFrames.