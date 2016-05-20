und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BackgroundCandle_BlauSMStochastic_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers.
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke in Übereinstimmung mit der Richtung des BlauSMStochastic Histogramms. Abhängig von der Trendrichtung wird der Körper der Kerze in blau oder rot gezeichnet, Schatten werden in hellblau oder pink gezeichnet.
Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei BlauSMStochastic.mq5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Der BackgroundСandle_BlauSMStochastic_HTF Indikator
