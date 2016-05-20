Dieser Indikator ist eine kleine Modifikation der klassischen Fraktal Indikator.



Sie können die Anzahl der linken/rechten Balken zur Bildung eines neuen Hochs oder Tiefs wählen und auch einen Verschiebungsparameter angeben.

Im folgenden Chart können Sie den Indikator mit folgenden Parameterwerten sehen:

leftbars=10;

rightbars=10;

shift=0.

Der Parameter leftbars/rightbars gibt die Anzahl der notwendigen Balken auf der linken/rechten Seite an um entweder ein Tief oder ein Hoch zu haben. Mit dem letzten Parameter,shift, können mit 0 ausgewählt werden um eine gute Visualisierung der Hoch/Tief-Level zu erhalten.



Um aber diesen Indikator zu verwenden, sollte es praktisch sein ihn als Maximum zwischen den leftbars und rightbars zu wählen. Das ist der Zeitpunkt wenn das Hoch/Tief gebildet wird.



Im folgenden Chart können Sie das gleiche wie zuvor mit folgenden Parametern sehen: