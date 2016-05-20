und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Modifizierte Fraktale - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Manuel Sanchon
- Ansichten:
- 948
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator ist eine kleine Modifikation der klassischen Fraktal Indikator.
Sie können die Anzahl der linken/rechten Balken zur Bildung eines neuen Hochs oder Tiefs wählen und auch einen Verschiebungsparameter angeben.
Im folgenden Chart können Sie den Indikator mit folgenden Parameterwerten sehen:
- leftbars=10;
- rightbars=10;
- shift=0.
Der Parameter leftbars/rightbars gibt die Anzahl der notwendigen Balken auf der linken/rechten Seite an um entweder ein Tief oder ein Hoch zu haben. Mit dem letzten Parameter,shift, können mit 0 ausgewählt werden um eine gute Visualisierung der Hoch/Tief-Level zu erhalten.
Um aber diesen Indikator zu verwenden, sollte es praktisch sein ihn als Maximum zwischen den leftbars und rightbars zu wählen. Das ist der Zeitpunkt wenn das Hoch/Tief gebildet wird.
Im folgenden Chart können Sie das gleiche wie zuvor mit folgenden Parametern sehen:
- leftbars=10;
- rightbars=10;
- shift=10.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/2135
Dieser Indikator ist eine Modifikation des klassischen Awesome Indikators. Er berechnet die geglättete "Rate of Change" von zwei exponentiellen Mittelwerten.T3_TRIX_HTF
Der T3_TRIX Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Trend Indikator unter Verwendung eines Oszillator Algorithmus gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke in Übereinstimmung mit der Richtung des BlauTSStochastic Histogramms.