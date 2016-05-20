CodeBaseKategorien
Modifizierte Fraktale - Indikator für den MetaTrader 5

Manel Sanchon
Manuel Sanchon
948
(32)
Dieser Indikator ist eine kleine Modifikation der klassischen Fraktal Indikator.

Sie können die Anzahl der linken/rechten Balken zur Bildung eines neuen Hochs oder Tiefs wählen und auch einen Verschiebungsparameter angeben.

Im folgenden Chart können Sie den Indikator mit folgenden Parameterwerten sehen:

  • leftbars=10;
  • rightbars=10;
  • shift=0.

Modifizierter Fraktal Indikator MQL5

Der Parameter leftbars/rightbars gibt die Anzahl der notwendigen Balken auf der linken/rechten Seite an um entweder ein Tief oder ein Hoch zu haben. Mit dem letzten Parameter,shift, können mit 0 ausgewählt werden um eine gute Visualisierung der Hoch/Tief-Level zu erhalten.

Um aber diesen Indikator zu verwenden, sollte es praktisch sein ihn als Maximum zwischen den leftbars und rightbars zu wählen. Das ist der Zeitpunkt wenn das Hoch/Tief gebildet wird.

Im folgenden Chart können Sie das gleiche wie zuvor mit folgenden Parametern sehen:

  • leftbars=10;
  • rightbars=10;
  • shift=10.

Modifizierter Fraktal Indikator MQL5

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/2135

