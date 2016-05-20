und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Awesome Modified - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1042
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator ist eine Modifikation des klassischen Awesome Indikators.
Er berechnet die geglättete "Rate of Change" von zwei exponentiellen Mittelwerten. Genauer gesagt hat der Indikator Eingabewerte: shortmean, mediummean und longmean stehen für drei exponentielle Mittelwerte (standardmäßig 18, 40 und 200). Die ltzten zwei Eingabewerte geben die exponentiellen Mittelwert für die "Rate of Change" zwischen shortmean-mediummean und mediummean-longmean an.
Im folgenden Bild können Sie diesen Indikator in einem Stundenchart für USDJPY mit den Eingaben 5, 34 und 200 für die exponentiellen Mittelwerte und 12 und 18 für die Mittelwerte der "Rate of Change" sehen. Sie können den Indikator mit dem klassischen Awesome Indikator vergleichen der als Eingabewerte die exponentiellen Mittelwerte 5 und 34 hat.
Awesome Modified indicator
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/2134
Der T3_TRIX Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.MultiCandleSignal
Der MultiCandleSignal Indikator zeigt informationen des aktuellen Trends unter Verwendung der Kerzenrichtung von sieben verschiedenen TimeFrames.
Dieser Indikator ist eine kleine Modifikation des klassischen Fraktal Indikators. Sie können die Anzahl der linken/rechten Balken zur Bildung eines neuen Hochs oder Tiefs wählen und auch einen Verschiebungsparameter angeben.RSIOMA_V2
Trend Indikator unter Verwendung eines Oszillator Algorithmus gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.