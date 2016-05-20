Dieser Indikator ist eine Modifikation des klassischen Awesome Indikators.

Er berechnet die geglättete "Rate of Change" von zwei exponentiellen Mittelwerten. Genauer gesagt hat der Indikator Eingabewerte: shortmean, mediummean und longmean stehen für drei exponentielle Mittelwerte (standardmäßig 18, 40 und 200). Die ltzten zwei Eingabewerte geben die exponentiellen Mittelwert für die "Rate of Change" zwischen shortmean-mediummean und mediummean-longmean an.

Im folgenden Bild können Sie diesen Indikator in einem Stundenchart für USDJPY mit den Eingaben 5, 34 und 200 für die exponentiellen Mittelwerte und 12 und 18 für die Mittelwerte der "Rate of Change" sehen. Sie können den Indikator mit dem klassischen Awesome Indikator vergleichen der als Eingabewerte die exponentiellen Mittelwerte 5 und 34 hat.





Awesome Modified indicator