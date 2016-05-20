Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
GannSwingsVIII - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Rosh
Ein Signalpfeilindikator mit einem ZigZag.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 10.10.2007.
Abb.1 Der GannSwingsVIII Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2118
