Indikatoren

GannSwingsVIII - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der echte Autor:

Rosh

Ein Signalpfeilindikator mit einem ZigZag.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 10.10.2007.

Abb.1 Der GannSwingsVIII Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2118

