BykovTrend_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der BykovTrend Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Kopieren Sie die compilierte BykovTrend.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Indikator BykovTrend_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2075

