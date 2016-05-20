Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Dynamic_trend_cleaned_up - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 902
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
OfficeFX Group
Ein Flaggensignal Indikator der Signale beim Ausbruch aus dem dynamischen Preischannel bildet.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 29.10.2007.
Abb.1 Indikator Dynamic_trend_cleaned_up
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2077
T3_iAnchMom
Ein nicht-normalisierter Oszillator der in Form von farbigen Symbolen implementiert wurde.BykovTrend_HTF
Der BykovTrend Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
AdaptiveRenko_HTF
Der AdaptiveRenko Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.WATR_HTF
Der WATR Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.