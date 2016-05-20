CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Dynamic_trend_cleaned_up - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
902
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

OfficeFX Group

Ein Flaggensignal Indikator der Signale beim Ausbruch aus dem dynamischen Preischannel bildet.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 29.10.2007.

Abb.1 Indikator Dynamic_trend_cleaned_up

Abb.1 Indikator Dynamic_trend_cleaned_up

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2077

T3_iAnchMom T3_iAnchMom

Ein nicht-normalisierter Oszillator der in Form von farbigen Symbolen implementiert wurde.

BykovTrend_HTF BykovTrend_HTF

Der BykovTrend Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

AdaptiveRenko_HTF AdaptiveRenko_HTF

Der AdaptiveRenko Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

WATR_HTF WATR_HTF

Der WATR Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.