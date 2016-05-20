Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
AdaptiveRenko_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der AdaptiveRenko Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Kopieren Sie die compilierte AdaptiveRenko.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Indikator AdaptiveRenko_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2078
Dynamic_trend_cleaned_up
Ein Flaggensignal Indikator der Signale beim Ausbruch aus dem dynamischen Preischannel bildet.T3_iAnchMom
Ein nicht-normalisierter Oszillator der in Form von farbigen Symbolen implementiert wurde.
WATR_HTF
Der WATR Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.FxTrend 25EMA
Der FxTrend 25EMA basiert auf der Differenz des EMA 25 Wertes während zweier verschiedener Zeitpunkte.