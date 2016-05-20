CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

AdaptiveRenko_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
806
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der AdaptiveRenko Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Kopieren Sie die compilierte AdaptiveRenko.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Indikator AdaptiveRenko_HTF

Abbildung 1. Indikator AdaptiveRenko_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2078

Dynamic_trend_cleaned_up Dynamic_trend_cleaned_up

Ein Flaggensignal Indikator der Signale beim Ausbruch aus dem dynamischen Preischannel bildet.

T3_iAnchMom T3_iAnchMom

Ein nicht-normalisierter Oszillator der in Form von farbigen Symbolen implementiert wurde.

WATR_HTF WATR_HTF

Der WATR Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

FxTrend 25EMA FxTrend 25EMA

Der FxTrend 25EMA basiert auf der Differenz des EMA 25 Wertes während zweier verschiedener Zeitpunkte.