RVI BARS - Indikator für den MetaTrader 5
- 856
Der echte Autor:
Perky
Der Indikator ändert die Balkenfarbe in die Farbe des aktuellen Trends der basierend auf dem RVI (Relative Vigor Index) Indikator berechnet wurde.
Wenn der Trend und die Richtung der Kerze übereinstimmen ist die Farbe des Balken hell, im gegenteiligen Fall ist der Balken dunkel.
Abbildung 1. Der RVI_BARS Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2071
ADX BARS
Der Indikator ändert die Balkenfarbe in die Farbe des aktuellen Trends der basierend auf dem technischen ADX technical Indikator berechnet wurde.Fish_HTF
Der Fish Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
MaksiGen_Channels
Indikator des Bereichs der Preisänderung.MaksiGen_Range_Move
Indikator zur Erkennung von Seitwärtsbewegungen.