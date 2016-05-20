Der echte Autor:



Perky

Der Indikator ändert die Balkenfarbe in die Farbe des aktuellen Trends der basierend auf dem RVI (Relative Vigor Index) Indikator berechnet wurde.



Wenn der Trend und die Richtung der Kerze übereinstimmen ist die Farbe des Balken hell, im gegenteiligen Fall ist der Balken dunkel.

Abbildung 1. Der RVI_BARS Indikator