MACD-2 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1688
(44)
MACD Indikator in Form einer farbigen Wolke und die Differenz zwischen dem MACD und der Signallinie ist in Form eines Farbhistogramms.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 31.10.2007.

Abbildung 1. Der MACD-2 Indikator

Abbildung 1. Der MACD-2 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2061

Flat Flat

Indikator zum Messen der Marktvolatilität.

WPR_3HTF WPR_3HTF

Drei Larry Williams' Percent Range Indikatoren von drei verschiedenen TimeFrames die am gleichen Chart angezeigt werden.

AltrTrend_Signal_v2_2 AltrTrend_Signal_v2_2

Ein Signalpfeil Indikator der die Zeit der Trendänderung basierend auf dem ADX Indikator anzeigt.

AltrTrend_Signal_v2.2_HTF AltrTrend_Signal_v2.2_HTF

Der AltrTrend_Signal_v2.2 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.