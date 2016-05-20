MACD Indikator in Form einer farbigen Wolke und die Differenz zwischen dem MACD und der Signallinie ist in Form eines Farbhistogramms.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 31.10.2007.

Abbildung 1. Der MACD-2 Indikator