CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Fish_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
801
Rating:
(30)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
fish.mq5 (5.74 KB) ansehen
fish_htf.mq5 (9.5 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Fish Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode

Kopieren Sie die compilierte Fish.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der Fish_HTF Indikator

Abbildung 1. Der Fish_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2067

Fish Fish

Eine Version des Fisher Transform Indikators implementiert in Form eines Farbhistogramms.

AltrTrend_Signal_v2.2_HTF AltrTrend_Signal_v2.2_HTF

Der AltrTrend_Signal_v2.2 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

ADX BARS ADX BARS

Der Indikator ändert die Balkenfarbe in die Farbe des aktuellen Trends der basierend auf dem technischen ADX technical Indikator berechnet wurde.

RVI BARS RVI BARS

Der Indikator ändert die Balkenfarbe in die Farbe des aktuellen Trends der basierend auf dem RVI Indikator berechnet wurde.