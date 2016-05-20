Der AltrTrend_Signal_v2.2 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Eine Version des Fisher Transform Indikators implementiert in Form eines Farbhistogramms.

Der Indikator ändert die Balkenfarbe in die Farbe des aktuellen Trends der basierend auf dem technischen ADX technical Indikator berechnet wurde.

Der Indikator ändert die Balkenfarbe in die Farbe des aktuellen Trends der basierend auf dem RVI Indikator berechnet wurde.