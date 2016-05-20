CodeBaseKategorien
Fish - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1115
(34)
Der echte Autor:

Yura Prokofiev

Eine Version des Fisher Transform Indikators implementiert in Form eines Farbhistogramms.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 31.10.2007.

Abbildung 1. Der Fish Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2066

