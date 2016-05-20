Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Fish - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1115
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Yura Prokofiev
Eine Version des Fisher Transform Indikators implementiert in Form eines Farbhistogramms.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 31.10.2007.
Abbildung 1. Der Fish Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2066
AltrTrend_Signal_v2.2_HTF
Der AltrTrend_Signal_v2.2 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.AltrTrend_Signal_v2_2
Ein Signalpfeil Indikator der die Zeit der Trendänderung basierend auf dem ADX Indikator anzeigt.