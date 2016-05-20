und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_BlauErgodic - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 721
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieses Handelssystem verwendet den BlauErgodic Oszillator.
Eine Handelsentscheidung wird getroffen, wenn das Histogramm seine Richtung ändert, es einen Durchbruch durch die Nulllinie gibt oder wenn sich die Farbe der Wolke der Signallinie ändert.
Der folgende Eingabeparameter wird für die Auswahl des Einstiegsalgorithmus verwendet:
input AlgMode Mode=twist; // Algorithmus for Einstieg in den Markt
Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei BlauErgodic.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek: TradeAlgorithms.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1 Instanzen der Tradehistorie am Chart
Testergebnisse für 2012-2013 für EURUSD H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2056
Spread Indikator - zeigt aktuellen Spread im Chartfenster an.BlauErgodic_HTF
Der BlauErgodic Indikator (William Blau's Ergodic Oszillator) mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Normalisierter Oszillator der die Fisher's Transformation verwendet gezeichnet in Form eines Farbhistogramms.Fisher_mbk_HTF
Der Fisher_mbk Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.