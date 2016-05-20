CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_BlauErgodic - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
721
(23)
exp_blauergodic.mq5 (10.13 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (68.11 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
blauergodic.mq5 (9.82 KB) ansehen
Dieses Handelssystem verwendet den BlauErgodic Oszillator.

Eine Handelsentscheidung wird getroffen, wenn das Histogramm seine Richtung ändert, es einen Durchbruch durch die Nulllinie gibt oder wenn sich die Farbe der Wolke der Signallinie ändert.

Der folgende Eingabeparameter wird für die Auswahl des Einstiegsalgorithmus verwendet:

input AlgMode Mode=twist;    // Algorithmus for Einstieg in den Markt

Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei BlauErgodic.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek: TradeAlgorithms.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1 Instanzen der Tradehistorie am Chart.

Abb. 1 Instanzen der Tradehistorie am Chart

Testergebnisse für 2012-2013 für EURUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2056

