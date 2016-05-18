X2MA_HTF_Signal_BG zeigt Informationen über die Trendrichtung (basierend auf dem X2MA Indikator) als graphisches Objekt mit farbiger Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosginale und sendet Push-Benachrichtigungen an ein Smartphone.

Ein Channel gebildet aus den Werten der ATR Abweichung vom Mittel des Bereichs der berechneten Extrema.