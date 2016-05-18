CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Flame - Indikator für den MetaTrader 5

Renat Fatkhullin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
874
Rating:
(33)
Veröffentlicht:
flame.mq5 (6.24 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator zeigt eine Methode zum Zeichnen eines graduellen halbtransparenten Bereichs mit unabhängiger Aktualisierungsrate.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1951

r_MaСrossing r_MaСrossing

Gleitender Durchschnitt, der als Mittel aller Varianten der Berechnung des klassischen gleitenden Durchschnitts berechnet wird mit einer Signallinie und der Möglichkeit Alerts zu generieren und Push-Benachrichtigungen zu versenden.

KLines KLines

Eine Menge von Unterstützungs- und Widerstandslevel mit fünf verschiedenen Timeframes.

BlauCSI_HTF_Signal BlauCSI_HTF_Signal

Der BlauCSI_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung basierend auf Daten des BlauCSI Indikator als ein graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige, erzeugt Alerts oder Audiosignale und sendet Push-Benachrichtigungen an Ihr Smartphone.

StoneAxe_x3x StoneAxe_x3x

Drei normalisierte Oszillatoren auf einem Chart.