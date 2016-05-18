CodeBaseKategorien
Indikatoren

r_MaСrossing - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Real Autor:

Rosych

Gleitender Durchschnitt, der als Mittel aller Varianten der Berechnung des klassischen gleitenden Durchschnitts berechnet wird mit einer Signallinie und der Möglichkeit Alerts zu generieren und Push-Benachrichtigungen zu versenden

Push-Benachrichtiugnen werden nur von geschlossenen Balken gesendet.

Der r_MaСrossing Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1949

