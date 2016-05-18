CodeBaseKategorien
KAGI-1 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Real Autor:

Traders's Tools

Der KAGI Chart in einfachster Form.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 06.02.2008.

Der KAGI-1 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1940

KGHP KGHP

Ein Standard Hochfrequenzfilter.

EMA_Prediction_HTF_Signal EMA_Prediction_HTF_Signal

Der EMA_Prediction_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung basierend auf Daten des EMA_Prediction Indikators als graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige, gibt Alerts oder Audiosignale aus und sendet Push-Benachrichtigungen an Ihr Smartphone.

ColorBlauErgodicMACD ColorBlauErgodicMACD

Ergodischer MACD-Oszillator implementiert in Form eines Farbhistogramms.

r_Gator r_Gator

Analogie zum Alligator Indikator mit kleinerer Verzögerung von Signalen.