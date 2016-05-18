Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
KAGI-1 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 847
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Real Autor:
Traders's Tools
Der KAGI Chart in einfachster Form.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 06.02.2008.
Der KAGI-1 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1940
KGHP
Ein Standard Hochfrequenzfilter.EMA_Prediction_HTF_Signal
Der EMA_Prediction_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung basierend auf Daten des EMA_Prediction Indikators als graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige, gibt Alerts oder Audiosignale aus und sendet Push-Benachrichtigungen an Ihr Smartphone.
ColorBlauErgodicMACD
Ergodischer MACD-Oszillator implementiert in Form eines Farbhistogramms.r_Gator
Analogie zum Alligator Indikator mit kleinerer Verzögerung von Signalen.