ColorBlauErgodicMACD - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
732
(23)
colorblauergodicmacd.mq5 (10.2 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
Ergodischer MACD-Oszillator aus dem Buch "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau, implementiert in Form eines Farbhistogramms.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Der ColorBlauErgodicMACD Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1942

KAGI-1 KAGI-1

Der KAGI Chart in einfachster Form.

KGHP KGHP

Ein Standard Hochfrequenzfilter.

r_Gator r_Gator

Analogie zum Alligator Indikator mit kleinerer Verzögerung von Signalen.

r_Ma r_Ma

Gleitender Durchschnitt, der durch Mittelung aller Varianten der Berechnung des klassichen gleitenden Durchschnitts ermittelt wird.