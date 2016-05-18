und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
KLines - Indikator für den MetaTrader 5
821
Real Autor:
Kalenzo
Eine Menge von Unterstützungs- und Widerstandslevel mit fünf verschiedenen Timeframes. Extrema einer Periode werden als Levels verwendet.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 03.02.2008.
Der KLines Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1948
