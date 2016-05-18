Real Autor:

Kalenzo

Eine Menge von Unterstützungs- und Widerstandslevel mit fünf verschiedenen Timeframes. Extrema einer Periode werden als Levels verwendet.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 03.02.2008.





Der KLines Indikator