KGHP - Indikator für den MetaTrader 5
- 763
-
Real Autor:
Newdigital
Ein Standard Hochfrequenzfilter.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 05.02.2008.
Der KGHP Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1939
