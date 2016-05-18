Der EMA_Prediction_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung basierend auf Daten des EMA_Prediction Indikators als graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige, gibt Alerts oder Audiosignale aus und sendet Push-Benachrichtigungen an Ihr Smartphone.

Der Indikator zeichnet Fraktale auf Basis von drei Kerzen.