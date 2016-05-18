Real Autor:

Gosha

Ein Fraktal (von Bill Williams) ist eine Formation von fünf Kerzen (Balken), bei denen die mittlere Kerze das höchste Hoch (tiefste Tief) hat.

Dieser Indikator zeichnet den Fraktalpfeil basierend auf nur drei Kerzen (nicht fünf).



Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 05.02.2008.





Der LW_Fractals Indikator