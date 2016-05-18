CodeBaseKategorien
LW_Fractals - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Gosha

Ein Fraktal (von Bill Williams) ist eine Formation von fünf Kerzen (Balken), bei denen die mittlere Kerze das höchste Hoch (tiefste Tief) hat.

Dieser Indikator zeichnet den Fraktalpfeil basierend auf nur drei Kerzen (nicht fünf).

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 05.02.2008.

Der LW_Fractals Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1937

