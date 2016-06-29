Echter Autor:

MetaQuotes

Ein Trendindikator der den ATR Indikator verwendet, der in Form eines NRTR implementiert ist.

Der Original-wlxFractals Indikator wurde in der MQL4 Sprache entwickelt und in der CodeBase am 07.08.2006 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der NRTR_ATR_STOP Indikator