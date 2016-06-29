und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
NRTR_ATR_STOP - Indikator für den MetaTrader 5
- 851
Echter Autor:
MetaQuotes
Ein Trendindikator der den ATR Indikator verwendet, der in Form eines NRTR implementiert ist.
Der Original-wlxFractals Indikator wurde in der MQL4 Sprache entwickelt und in der CodeBase am 07.08.2006 veröffentlicht.
Abbildung 1. Der NRTR_ATR_STOP Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7038
