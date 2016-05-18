und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
INERCIA_bars - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 799
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Real Autor:
NICTRADER
Dieser Indikator färbt Preisbalken abhängig von der Größe der Preisänderung ein.
Wenn der Preis des aktuellen Balken mehr angestiegen ist, als der Wert, der durch die Eingabeparameter "body" (der Wert der Preisänderung in Punkten) fixiert wurde, ist der Balken blau, wenn der Preis um eine ähnliche Anzahl von Punkten gefallen ist, ist der Balken rot, in anderen Situationen ist der Balken grau.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 06.02.2008.
Der INERCIA_bars Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1929
Kerzen Stochastic Index Indikator implementiert in Form eines Farbhistogramms.Stoch_3HTF
Drei stochastische Linien von drei verschiedenen Timeframes auf einem Chart.
William Blau's Directional Trend Index in Form eines Farbhistogramms.Exp_BlauCMI
Ein Handelssystem, das den Kerzen Momentum Index verwendet.