NICTRADER

Dieser Indikator färbt Preisbalken abhängig von der Größe der Preisänderung ein.



Wenn der Preis des aktuellen Balken mehr angestiegen ist, als der Wert, der durch die Eingabeparameter "body" (der Wert der Preisänderung in Punkten) fixiert wurde, ist der Balken blau, wenn der Preis um eine ähnliche Anzahl von Punkten gefallen ist, ist der Balken rot, in anderen Situationen ist der Balken grau.



Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 06.02.2008.





