BAT_ATRv1 - Indikator für den MetaTrader 5

Real Autor:

Team Aphid

Der NRTR Indikator verwendet den technischen Indikator Average True Range.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 26.02.2008.

Abb. 1. Der BAT_ATRv1 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1904

