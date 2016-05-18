CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
i-SKB-F - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
763
(25)
i-skb-f.mq5 (12.37 KB) ansehen
Real Autor:

KimIV

Barishpolts' wandernde Channels auf Basis von Fraktalen.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 09.02.2008.

Abbildung 1. Der i-SKB-F Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1903

