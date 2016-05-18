Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Commentator - Indikator für den MetaTrader 5
Real Autor:
Andrey Opeyda
Der Commentator Indikator analysiert eine Gruppe von technischen Indikatoren und zeigt Handelsempfehlungen an.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 11.02.2008.
Abbildung 1. Der Commentator Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1894
