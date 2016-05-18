CodeBaseKategorien
Mercado Aberto - Indikator für den MetaTrader 5

Marcelo Hoepfner | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
798
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Einfacher Indikator der anzeigt, wann der Markt geöffnet ist.

Mercado Aberto Indikator MQL5

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1893

