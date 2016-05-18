Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Mercado Aberto - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 798
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Einfacher Indikator der anzeigt, wann der Markt geöffnet ist.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1893
WidnersOscilator
Ein normalisierter Oszillator von zwei Kurven, ähnlich bei beim Aroon Indikator.ChandelierStops_v1
Trendindikator impliementiert in Form des NRTR.
Commentator
Der Commentator Indikator analysiert eine Gruppe von technischen Indikatoren und zeigt Informationen über den aktuellen Zustand des Marktes und Handelsempfehlungen an.Long Short only EA basierend auf CExpert
Diese CExpert Unterklasse erlaubt es nur Long/Short-Aufträge zu eröffnen, dies wird an einem MACD-Beispiel gezeigt.