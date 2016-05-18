Ein normalisierter Oszillator von zwei Kurven, ähnlich bei beim Aroon Indikator.

Der Commentator Indikator analysiert eine Gruppe von technischen Indikatoren und zeigt Informationen über den aktuellen Zustand des Marktes und Handelsempfehlungen an.

Diese CExpert Unterklasse erlaubt es nur Long/Short-Aufträge zu eröffnen, dies wird an einem MACD-Beispiel gezeigt.