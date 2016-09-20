In der Mathе wird die Berechnung des Derivates nach der folgenden einfachen Formel durchgeführt:

, (1)

in der:

x0 — der aktuelle Wert des Argumentes,

— der aktuelle Wert des Argumentes, x — der Wert des Argumentes ist recht vom Grafik,

— der Wert des Argumentes ist recht vom Grafik, f(x0) — Der Wert der Funktion im Punkt x0 ,

— Der Wert der Funktion im Punkt , f(x) — Der Wert der Funktion im Punkt х.

In der ursprünglichen Definition der Ableitung ist die Differenz zwischen den x und x0, und es strebt sich zu Null, das heißt, es wird das Verhältnis (limit) verwendet. Unter Verwendung der Formel(1) können wir ungefähr den Wert des Derivats nach den Funktionswerte berechnen, ohne direkte Differenzierung.

In Bezug auf das Preis-Chart, x0 - ist das die aktuelle Bar und die x - ist die nächste Bar, die nach einer bestimmten Anzahl von Perioden des Charts gebildet wird. Entsprechend, f(x0) — ist der Preis auf der aktuellen Bar, und f(x) — ist der Preis auf der nächsten Bar. Es stellt sich heraus, dass der Ausdruck (1) zwei Unbekannte enthält — f(x0) und f(x). Da wir keine zusätzlichen Ausdrücke haben, in den es die gleichen zwei Unbekannten gibt, wird Lösung der Gleichung(1) in diesem Fall nicht vorhanden sein.

Es sollte als f(x) und f(x0) die bekannten Werte angenommen werden, die den Derivat von f'(x0) ermöglichen, zu finden. Zu diesem Zweck als x0 ist es notwendig, einen Punkt auf der linken Seite von der aktuellen Bar zu nehmen und die aktuelle Bar wie x zu zeichnen. Als Ergebnis f(x0) und f(x) werden bestimmte Werte (die Preise in Punkten x und x0 entsprechen den sichtbaren Preisen am Chart).

Allerdings wird der berechnete Wert sich durch einen Händler bekannten Intervall bezeichnen, auf dem man auch ohne Hilfe vom Derivat einen Aufstieg oder Rückgang der Preise beurteilen kann. Die Nützlichkeit der Informationen in diesem Fall ist nicht nur der Wert des Derivats, sondern der Vergleich der beiden Ableitungswerte in der benachbarten Bar. In dem Fall, wenn die resultierenden Werte anders sein werden, dann überquert der Preis des Extremums, deren Art leicht durch eine Kombination von Zeichen bestimmt werden kann: der Übergang von einem negativen Wert zu einem positiven - ist ein Minimum, und ein Übergang von positiv zu negativ - ist ein Maximum.

Das beschriebene Prinzip der Berechnung des Derivats wurde eben im Indikator Derivative umgesetzt. Als Ergebnis zeigt es die Preisdifferenz zwischen der geforschten Bar und einer Bar, die von der geforschten Bar auf den eigenen Bars hinterher kommt, die im Parameter "Verzögerung" eingestellt ist.

Der einfachste Weg, den Indikator zu verwenden, sieht folgendermaßen aus: die Kreuzung der Linien 0-Ebene von unten nach oben - soll man kaufen, von oben nach unten - verkaufen.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base auf mql5.com 09.09.2015 veröffentlicht.





in Abb.1. Der Indikator Derivative