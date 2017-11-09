Ein Handelssystem auf Basis der Signale des Indikators ColorFisher_m11. Ein Signal zum Öffnen einer Position wird am Ende eines Balkens erzeugt, wenn sich die Farbe des Histogramms in blau oder rosa ändert, d. h. wenn der Oszillator in den überkauften oder überverkauften Bereich wechselt. Das Signal, die Position zu schließen, ergibt sich, wenn die Histogrammfarbe wechselt.

Dieser Expert Advisor benötigt zur Ausführung den Indikator ColorFisher_m11.ex5. Kopieren sie ihn in das Verzeichnis <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Beachten Sie, dass die Bibliotheksdatei TradeAlgorithms.mqh die Verwendung von Expert Advisors mit Brokern erlaubt, die einen Spread ungleich Null anbieten, sowie die Option, Stop Loss und Take Profit während der Positionseröffnung einzustellen, erlaubt. Sie können weitere Varianten der Bibliothek von Trade Algorithms herunterladen.

Für die unten gezeigten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisor verwendet. Für die Tests wurden keine Stop Loss und Take Profit verwendet.

Abb. 1. Handelsbeispiele auf dem Chart

Testergebnis für 2015 mit GBPUSD H4:

Abb. 2. Test-Ergebnisse