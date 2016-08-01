CodeBaseKategorien
Indikatoren

BarTimer - Indikator für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
BarTimer.mq4 (2.53 KB) ansehen
Die Darstellung der laufenden Position der Zeit im Verhältnis zum Anfang und zum Ende des Stabes. Außerdem gibt es ein Verhältnis zwischen dem zeitlichen Abstand vom Anfang des Stabes und der Dauer des ganzen Stabes in Prozenten. Der Informant ist nützlich zum Wählen eines richtigen Zeitpunktes für eine Transaktion.
Zum Beispiel: Ich eröffne eine Position im Bereich von 20% vom Anfang der Kerze und nach 80%. Im ersteren Fall wird die vorhergehende Kerze berücksichtigt, und im letzteren Fall die laufende. Ich denke, auf den längeren Intervallen soll man härtere Einschränkungen einhalten.

BarTimer

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8376

