ParTest - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ursprünglicher Autor: Danilla

Der Indikator Paramon mit einem farbig ausgefüllten Kanal.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 17.10.2007.

Abb. 1. Der Indikator ParTest

Abb. 1. Der Indikator ParTest

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18750

