Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ParTest - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 899
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ursprünglicher Autor: Danilla
Der Indikator Paramon mit einem farbig ausgefüllten Kanal.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 17.10.2007.
Abb. 1. Der Indikator ParTest
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18750
Exp_Omni_Trend
Ein Handelssystem auf Basis der Signale des Indikators Omni_Trend.Exp_Color_PEMA_Envelopes_Digit_System
Ein Ausbruchs-Handelssystem, das auf den Signalen des Indikators Color_PEMA_Envelopes_Digit_System basiert.
Multi Arbitration 1.1xx
Kaufen eines Wertpapiers (Eröffnen einer Kauf-Positionen) zu einem niedrigeren Preis und verkaufen (Eröffnen einer Verkauf-Positionen) zu einem höheren Preis.ZigZagOnParabolic_channel
Ein Kanal auf Basis der Hochs und Tiefs des ZigZagOnParabolic.