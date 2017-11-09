Ein Handelssystem auf Basis der Signale des Indikators Omni_Trend. Das Signal bildet sich mit dem Schlusskurs der Bar, wenn ein großer Punkt des Indikators erscheint.

Der Expert Advisor verwendet den kompilierten Indikator Omni_Trend.ex5. Sichern Sie ihn im Verzeichnis <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Beachten Sie, dass die Bibliotheksdatei TradeAlgorithms.mqh die Verwendung von Expert Advisors mit Brokern erlaubt, die einen Spread ungleich Null anbieten, sowie die Option, Stop Loss und Take Profit während der Positionseröffnung einzustellen, erlaubt. Sie können weitere Varianten der Bibliothek von Trade Algorithms herunterladen.

Für die unten gezeigten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisor verwendet. Für die Tests wurden keine Stop Loss und Take Profit verwendet.

Abb. 1. Handelsbeispiele auf dem Chart

Testing results for 2015 on EURJPY H12:

Abb. 2. Test-Ergebnisse