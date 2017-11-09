und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
AFStar - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 1001
Rating:
-
Veröffentlicht:
Ursprünglicher Autor: Forex-Experts
Ein Signalindikator.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 15.10.2007.
Abb. 1. Der Indikator AFStar
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18754
