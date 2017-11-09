und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Ursprünglicher Autor: Art Royal s.r.o.
Der Indikator BarTimer wurde mit Hilfe der Klassen von Bibliotheken implementiert, die im Artikel "Die benutzerdefinierten Indikatoren und die Informationsgrafik in CCanvas" detailliert beschrieben wurden, mit der Möglichkeit über einen Eingabeparameter einen anderen Zeitrahmen als den des Charts für die Darstellung festzulegen.
Es gibt das Verhältnis zwischen der seit Beginn des Balkens verstrichenen Zeit und der Dauer des gesamten Balkens in Prozent an.
Damit Sie den Indikator kompilieren können, kopieren Sie das Verzeichnis MQL5 aus dem Archiv MQL5.zip im Stammordner des Terminals des MetaTrader 5.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 01.12.2008.
Abb. 1. Der Indikator BarTimerCLineRounded_HTF.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18729
